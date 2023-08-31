Под Новосибирском мужчина обокрал два храма и сбежал в Красноярский край

Мужчина из Новосибирской области обокрал два храма и скрылся в Красноярском крае.

В апреле 2023 года мужчина из Новосибирской области обокрал два храма и сбежал в Красноярский край. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина был несколько раз судим и не имел постоянного места жительства. Он проник в в храм во имя святителя Николая Чудотворца в селе Скала Колыванского района и украл сейф с деньгами, ящик с пожертвованиями и серебрянные изделия на сумму около 70 тысяч рублей.

«В прокуратуре Колыванского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица без определенного места жительства», — говорится в сообщении.

Мужчину обвинили по статье «Кража» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В прокуратуре добавили, что ещё в марте он работал в храме Октябрьского района. Там он украл куртку и сумку у прихожанки на сумму 10 тысяч рублей.

Похитителя задержали в Красноярском крае. Уголовное дело направили в Колыванский районный суд.

Напомним, что мошенники украли материнский капитал на сумму около 9 миллионов рублей в Новосибирской области.