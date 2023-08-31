Под Новосибирском несколько человек пострадали при обрушении потолка в пиццерии

Под Новосибирском в пиццерии обрушился потолок, есть пострадавшие.

В кафе «Солнечный день» в Искитиме обрушился потолок, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает «Искитимская газета» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что произошло это в кофейне на втором этаже. Очевидцы рассказали, что потолок обрушился в пиццерии Mama Margarita. С их слов, в результате травмы получили трое. Их увезли в лечебное учреждение.

На место происшествия прибыли правоохранители, огнеборцы и спасатели. О причинах обрушения потолка станет известно позднее, как только последует официальный ответ от правоохранительных и надзорных органов.

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