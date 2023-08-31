сегодня
01 сентября, 00:52
пробки
0/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 96.33 | eur 104.9
сегодня
01 сентября, 00:52
пробки
0/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 96.33 | eur 104.9
вчера 23:12
проиcшествия

Под Новосибирском несколько человек пострадали при обрушении потолка в пиццерии

Фото из соцсетей

Под Новосибирском в пиццерии обрушился потолок, есть пострадавшие.

В кафе «Солнечный день» в Искитиме обрушился потолок, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает «Искитимская газета» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что произошло это в кофейне на втором этаже. Очевидцы рассказали, что потолок обрушился в пиццерии Mama Margarita. С их слов, в результате травмы получили трое. Их увезли в лечебное учреждение.

Фото Под Новосибирском несколько человек пострадали при обрушении потолка в пиццерии 2

На место происшествия прибыли правоохранители, огнеборцы и спасатели. О причинах обрушения потолка станет известно позднее, как только последует официальный ответ от правоохранительных и надзорных органов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Барнаульском цирке гимнастка упала с высоты и потеряла сознание прямо на арене.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Павел Фролов
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в