Под Новосибирском простятся с погибшим в зоне СВО Максимом Фаляховым

С погибшим в зоне спецоперации Максимом Фаляховым простятся в Новосибирской области.

1 сентября в Бердске под Новосибирском простятся с погибшим на СВО 37-летним Максимом Фаляховым. Об этом сообщили в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

20 мая Максим Фаляхов из Новосибирской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащий попал под массированный обстрел вместе с сослуживцами возле населённого пункта Артемовск, в ходе которого получил смертельные ранения.

«При исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб призванный в конце сентября в рамках частичной мобилизации оператор-топогеодезист управления гаубичной артиллерийской батареи танкового полка, младший сержант Максим Ринатович Фаляхов», — говорится в сообщении.

Максим Фаляхов родился 1 апреля 1986 года в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Вскоре его семья переехала в Мошковский район, где он окончил школу.



«За профессиональные навыки артиллериста, приобретенные во время прохождения срочной службы на Сахалине, а также за смелость, надежность и отвагу Максим ценился сослуживцами и в зоне проведения специальной военной операции», — добавили в паблике.



Церемония прощания с Максимом Фаляховым пройдёт 1 сентября с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Бердск, СНТ Бытовик, участок 64 (прощальный зал).

Напомним, что в ходе проведения СВО погиб Алиакпаров Марат Кенесович, проживавший в Куйбышевском районе Новосибирской области.