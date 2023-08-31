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общество

В ходе СВО погиб Марат Алиакпаров из Новосибирской области

Фото: группа «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте»

В зоне СВО погиб Алиакпаров Марат Кенесович из Куйбышевского района Новосибирской области.

В ходе проведения СВО погиб Алиакпаров Марат Кенесович, проживавший в Куйбышевском районе Новосибирской области. Трагическое сообщение поступило от группы «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с российским бойцом состоится в первый день осени в Спасском Соборе. Начало — в 12:00. Проститься с военнослужащим можно по адресу: г. Куйбышев, ул. Краскома, 4.

Марат Алиакпаров отправился защищать Родину, не дожидаясь призыва. Он родился 5 декабря 1976 года. В свое время окончил гимназию № 1 им. А.Л. Кузнецовой. Профессию Алиакпаров получал в ПУ № 8.

Мужчина трудился вахтовым методом вне Куйбышевского района. Погиб боец 14 августа текущего года, когда выполнял боевую задачу в рамках СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области опубликованы фото погибших в августе 2023 года бойцов СВО.

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Павел Фролов
Журналист

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