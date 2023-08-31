В Новосибирской области опубликованы фото погибших в августе 2023 года бойцов СВО

Жители Новосибирской области продолжают принимать участие в спецоперации, защищая новые регионы РФ.

В августе 2023 года стало известно о новых сибиряках, погибших в ходе СВО. Противник пытается прорвать линию обороны наших бойцов и ведет контрнаступление.

Часть уроженцев Новосибирской области погибли при исполнении воинского долга. Это были мобилизованные граждане, а также те, кто вызвались пойти добровольцами. Некоторые из них участвовали в СВО уже второй год — с самого её начала.

В августе погиб главные тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов, Ильшат Гумиров из элитного батальона «Вега», который вынес раненого сослуживца с поля боя, 21-летний контрактник Никита Ощепков, отец троих сыновей Николай Шачнев из Барабинска и другие герои.

Многие из тех, с кем простились в августе, погибли еще раньше. О некоторых бойцах информация опубликована без фотографий.

«МК в Новосибирске» сделал подборку фотографий сибиряков, не вернувшихся с СВО и с которыми простились в августе. 18+

Напомним, Новосибирская область направила в зону СВО новую партию гуманитарной помощи.