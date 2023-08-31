Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в кафе под Новосибирском

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения потолка в кафе под Новосибирском.

В кафе Искитима вечером 31 августа частично обрушились элементы потолка, в связи с чем прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествие произошло в заведении на улице Комсомольской, 40. Там обрушилось потолочное перекрытие. На место отправился и.о. Искитимского межрайонного прокурора.

Прокуратуре предстоит оценить исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания. СК организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском несколько человек пострадали при обрушении потолка в пиццерии.