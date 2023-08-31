Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске завершится до 15 октября

Власти Новосибирска намерены завершить реконструкцию Первомайского сквера до 15 октября.

Первомайский сквер Новосибирска частично откроют для горожан раньше окончания реконструкции, чтобы отремонтировать тротуары. Об этом сообщили в пресс-центре новосибирской мэрии.

Проект реконструкции предусматривает также благоустройство тротуаров на улицах Советской, Максима Горького и Красном проспекте, которые прилегают к скверу. Для выполнения там работ подрядчик будет вынужден частично открыть сквер для прохода местных жителей.

В настоящее время специалисты задействованы в благоустройстве дорожно-тропиночной сети в сквере. Как только подойдет к концу благоустройство дорожек, специалисты приступят к озеленению.

Кроме того, в Первомайском сквере предстоит усовершенствовать систему освещения, а также установить систему безопасности с камерами видеонаблюдения. Наталья Цветкова, начальник МАУ «Горзеленхоз», подчеркнула, что работы по реконструкции не отстают от графика.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска пожаловались на медленный ремонт в Первомайском сквере.