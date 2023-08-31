Рыбак из Новосибирска выловил щуку-монстра весом более 10 кг

Новосибирец похвалился уловом в Оби.

Житель Новосибирска Антон поймал на рыбалке в Оби гигантскую щуку весом более 10 кг. Об этом пишет VN.ru.

Мужчина рассказал, что за два часа ловли они поймали 9 щук и два судака, а затем, продолжая поиски, выловили этого тяжеловеса. Взвешивание показало, что рыба весит 10200 кг, что свидетельствует о ее возрасте в 10-12 лет.

«Выскочили на день и последующее утро на речку, совсем чуть ниже города. Цель была проверить активность щуки. Приехали рано утром, за два часа поймали 9 щук и два судака. И всё! Как отрезало», — говорит рыбак.

Напомним, в одном из водоёмов Новосибирской области местный житель поймал щуку длиной 124 сантиметра. Рыба настолько большая, что поставленной хвостом на землю, легко достаёт до груди мужчины. Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском рыбак наловил полную ванну раков.

Предыдущей большой щукой хвастался рыбак из Новосибирской области в октябре 2022 года. Он ловил её на кильку на водоеме села Спирино в Ордынском районе.