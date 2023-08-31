В Новосибирске директор магазина прокомментировала заявление об избиении беременной сотрудницы

Директор предприятия высказалась о заявлении своей беременной сотрудницы, которая утверждает, что её избили.

Директор магазина «Маяк» улице Волочаевской в Новосибирске опровергла заявление беременной сотрудницы, которая обвинила женщину в избиении из-за нежелания уволиться. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Ирина Бурнашова уточнила, что конфликт произошёл на фоне замены стандартной трудовой книжки на электронную.

«Её никто не увольнял. Она была приглашена для того, чтобы ей отдать бумажный вариант её трудовой книжки, потому что вчера у неё возникло желание перейти на электронную. Сначала пишется заявление о переходе на электронную книжку, а после этого выдаётся бумажный носитель. А при получении пишется расписка, что работник получил её на руки. Во время подписания она схватила листочек и сказала: "Мой рабочий день закончился, я пошла домой"», — утверждает собеседница.

Директор объяснила, что встала в дверях, чтобы убедить сотрудницу подписать документ.

«Я отдала ей экземпляр бумажного носителя — на этом всё», — продолжает она.

При этом до рукоприкладства, о котором заявила беременная сотрудница магазина, дело не дошло, утверждает директор. Сообщение об избиении она назвала сплетнями.

«Я абсолютно готова ответить на любые вопросы. Законодательно я прекрасно понимаю, что сейчас происходит», — заключила собеседница.

По словам Ирины Бурнашовой, она может написать заявление о клевете в отношении сотрудницы.

Напомним, в Новосибирске избитого мебельщика с ОбьГЭСа отправили на экспертизу.