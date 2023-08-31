В Новосибирске изрезавший собутыльника осуждённый заявил о самообороне

В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу осуждённого за восемь ранений собутыльника Дмитрия К. – мужчина, закончивший восемь классов, утверждает, что вынужден был защищаться.

Трагический исход имело застолье, которое состоялась 6 октября 2022 года в одном из домов на улице Окинской в Ленинском районе Новосибирска. Дмитрий, у которого за плечами восемь классов образования, собирался устроить алкогольную вечеринку с друзьями. Пока мужчина готовил закуску, у него произошёл конфликт с собутыльником, а в руках в этот момент оказался нож.

«Клинком имевшегося у него в руке ножа, применяя его в виде предмета, используемого в качестве оружия, умышленно нанёс М. не менее восьми ударов по туловищу, в область живота, грудной клетки, левого подреберья, правой поясничной области и левого предплечья»,

- говорится в материалах уголовного дела.

В итоге М. увезли в больницу с ранами: медикам удалось остановить кровотечение. А Дмитрия К. задержали: ему предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Судебного процесса мужчина дожидался в СИЗО. Дмитрию К. грозило до 10 лет лишения свободы, но он утверждал, что невиновен. В итоге Ленинский районный суд в июне этого года назначил ему наказание в виде 3 лет в колонии общего режима.

Адвокат Дмитрия К. обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Изрезавший собутыльника мужчина пытался доказать, что его действия нужно считать самообороной.

«Он указал, что вечером в ходе распития спиртных напитков потерпевший стал кидаться на него. Потом они стали снова выпивать, он резал закуску, и потерпевший вновь на него кинулся, он ткнул в потерпевшего ножом, чтобы припугнуть, — пояснял в показаниях Дмитрий.

– Он оборонялся, поскольку потерпевший ударил его ногой. В ходе драки он ударил потерпевшего кухонным ножом в печень с такой силой, как если бы он резал поросёнка. Он думал, что потерпевший успокоится, а потерпевший пошёл на диван и уснул».

Новосибирский областной суд ещё раз выслушал все доводы осуждённого, но Дмитрию К. так и не удалось доказать в своих действиях самооборону.

«Приговор второй инстанцией Новосибирского областного суда оставлен без изменения, доводы жалобы адвоката о самообороне и об оправдании Дмитрия К. отклонены», — прокомментировала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как собутыльник из Карасукского района забил табуреткой товарища во время алкогольного застолья.