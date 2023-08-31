Жителя Новосибирской области осудили на 8 лет за убийство собутыльника табуретом

В Новосибирской области посиделки приятелей закончились убийством

Карасукский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, в апреле 2023 года осужденный выпивал вместе с приятелем. У них возник конфликт. В ответ на оскорбления мужчина взял деревянный табурет и забил им до смерти своего приятеля. Тот скончался на месте преступления.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, а также то, что подсудимый пытался оказать медпомощь собутыльнику.

В результате жителя НСО отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор суда пока не вступил в силу, у осужденного есть время его обжаловать.

Напомним, в Новосибирской области жителя Чановского района оштрафовали за убийство косули.