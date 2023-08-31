В Новосибирске мемориал главе ЧВК «Вагнер» Пригожину оставили на 40 дней

На улице Ядринцевской в Новосибирске завалили цветами стихийный мемориал создателю ЧВК Евгению Пригожину – однако его не будут убирать, и бойцы вновь придут сюда на 40 дней. В штабе "Вагнера" рассказали, чем сейчас занимаются вернувшиеся с СВО бойцы.

Стихийный мемориал, посвящённый погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, появился у штаба организации в Новосибирске по адресу улица Ядринцевская, 18 сразу после гибели её основателя в прошлый четверг, 24 августа.

Цветы бывшие бойцы, вернувшиеся с СВО, продолжают нести сюда и в конце последнего летнего месяца. Убирать их не собираются и на 40 дней гибели Пригожина. О планах на сентябрь Сиб.фм рассказал социальный организатор «Вагнера» Дмитрий Болотский.

«Люди ходят круглые сутки, люди со свечками стоят. Будем держать его 40 дней, — сообщил Сиб.фм Дмитрий Болотский.

– У нас здесь открыт «Второй фронт»: наша задача сейчас развеять все инсинуации о том, что пришли зэки и начинают сейчас пить, гулять и хулиганить».

Как объяснил социальный координатор, сейчас раненые вагнеровцы помогают категории пенсионеров, которые относятся к детям войны.

«Бабушкам заборы правим, крыши кроем. У нас есть сторонники, которые покупают материалы, а ребята, как вы говорите, зэки, ездят и в свободное от работы время выполняют эти работы», – пояснил социальный координатор «Вагнера» в Новосибирске.

Также в штабе на Ядринцевской консультируют родителей и вдов погибших вагнеровцев. Сейчас социальную помощь получают порядка трёх сотен бойцов, вернувшихся с СВО.