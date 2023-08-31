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общество

В Новосибирске министр образования Федорчук получил новую должность в правительстве

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новую должность в правительстве Новосибирской области получил министр образования Сергей Федорчук.

Бывший министр образования Сергей Федорчук получил новую должность в правительстве Новосибирской области. Он возглавит региональный департамент молодёжной политики, сообщает издание Atas.info со ссылкой на источник.

На звонки и сообщения «Сиб.фм» экс-министр не ответил.

О создании такой структуры губернатор Андрей Травников рассказывал в своём Telegram-канале в июле 2023 года. Через новый департамент будут осуществлять финансирование всей молодежной сферы, а также сопровождать молодёжные мероприятия. Прежде этой работой занималось управление молодёжной политики в составе министерства образования Новосибирской области.

Напомним, что глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук, занимавший пост с 2018 года, покинул свою должность 25 августа. Его место заняла Мария Жафярова, возглавляющая Новосибирский педагогический колледж №1 им. А. С. Макаренко.

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Диана Джафарова
журналист

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