В Новосибирске министр образования Федорчук получил новую должность в правительстве

О создании такой структуры губернатор Андрей Травников рассказывал в своём Telegram-канале в июле 2023 года. Через новый департамент будут осуществлять финансирование всей молодежной сферы, а также сопровождать молодёжные мероприятия. Прежде этой работой занималось управление молодёжной политики в составе министерства образования Новосибирской области.

Напомним, что глава Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук, занимавший пост с 2018 года, покинул свою должность 25 августа. Его место заняла Мария Жафярова, возглавляющая Новосибирский педагогический колледж №1 им. А. С. Макаренко.