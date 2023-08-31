В Новосибирске мужчина на Черри Тиго сбил 7-летнего велосипедиста

В Новосибирске госпитализировали 7-летнего мальчика после ДТП.

В Новосибирске мужчина на красном Черри Тиго сбил 7-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ГИБДД, ДТП произошло со стороны дома 66/9 улицы Фадеева на парковке. 26 летний водитель китайского кроссовера не успел затормозить и наехал на ребёнка.

В результате происшествия мальчика с различными травмами доставили в больницу.

На месте ДТП работает наряд ДПС, все обстоятельства устанавливаются.



Напомним, после смертельного ДТП с прокурором под Новосибирском завели уголовное дело.