В Новосибирске отремонтируют автомобильный путепровод на улице Трикотажной

Власти Новосибирска планируют отремонтировать еще один путепровод в городе.

На сайте госзакупок размещен аукцион на ремонт путепровода на улице Трикотажной в Дзержинском районе. Лот опубликовали 30 августа. Подать заявки можно до 7 сентября, а уже 8 сентября объявят победителя конкурса. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Гормост». Начальная цена аукциона составляет 19,57 млн рублей.

Победителю аукциона в рамках подготовки предстоит организовать движение транспорта в период ремонта, сделать проезд шире, разобрать старые конструкции. Во время второго этапа нужно будет поменять покрытие, отремонтировать барьерные ограждения и швы, сделать новую разметку и другие элементы благоустройства. Первый этап работ должен быть завершен до 21 ноября 2023 года, второй — до 1 июля 2024 года.

Напомним, в Новосибирске будущего подрядчика для установки девяти трамвайных остановок.