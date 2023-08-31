В Новосибирске семьи досрочно получат детские выплаты 1 сентября

Детские пособия 1 сентября получат семьи из Новосибирска.

Несколько пособий за август досрочно получат семьи с детьми из Новосибирска 1 сентября. Об этом сообщили в фонде пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области.

Обычно деньги на выплату пособий переводят в банки третьего числа каждого месяца. Однако 3 сентября — это выходной день, поэтому средства в банки на выплату детских пособий за август будут перечислены досрочно, 1 сентября.

Деньги перечислят на следующие пособия:

• выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, для тех, кто получает пособие по прежним правилам;

• выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

• единое пособие беременным женщинам и на детей в возрасте до 17 лет;

• ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет, которая в текущем году перешла в компетенцию Социального фонд а России и теперь выплачивается по общим правилам, то есть за прошедший месяц;

• ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих (беременным женам военнослужащих по призыву, пособий на ребенка военнослужащих по призыву);

• выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и ряд других.

Ежемесячная выплата из средств маткапитала, как правило, перечисляется пятого числа, а пособие по уходу для работающих граждан — восьмого. Они будут перечислены по графику.

В фонде напомнили, что средства могут поступить в течение всего дня. Задать вопросы по выплатам можно в «своём» банке. Для граждан, получающих пособия почтовыми отделениями, выплаты произведут в соответствии с графиком Почты России.

Напомним, что в Новосибирской области установлены выплаты на детей к школе, которые будут доступны многодетным и малообеспеченным семьям, а также родителям-одиночкам и некоторым другим категориям.