В Новосибирске семьи досрочно получат детские выплаты 1 сентября

Детские пособия 1 сентября получат семьи из Новосибирска.
Несколько пособий за август досрочно получат семьи с детьми из Новосибирска 1 сентября. Об этом сообщили в фонде пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области.
Обычно деньги на выплату пособий переводят в банки третьего числа каждого месяца. Однако 3 сентября — это выходной день, поэтому средства в банки на выплату детских пособий за август будут перечислены досрочно, 1 сентября.
Деньги перечислят на следующие пособия:
Ежемесячная выплата из средств маткапитала, как правило, перечисляется пятого числа, а пособие по уходу для работающих граждан — восьмого. Они будут перечислены по графику.
В фонде напомнили, что средства могут поступить в течение всего дня. Задать вопросы по выплатам можно в «своём» банке. Для граждан, получающих пособия почтовыми отделениями, выплаты произведут в соответствии с графиком Почты России.
Напомним, что в Новосибирской области установлены выплаты на детей к школе, которые будут доступны многодетным и малообеспеченным семьям, а также родителям-одиночкам и некоторым другим категориям.