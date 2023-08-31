В Новосибирске составили рейтинг самых богатых директоров школ

Рейтинг месячных зарплат директоров школ за 2022 год опубликовали в мэрии Новосибирска.

Рейтинг самых богатых директоров школ 2022 года опубликовали в Новосибирске. Его составили в мэрии города на основе информации о зарплатах сотрудников.

Согласно данным мэрии, самая высокая зарплата в 2022 году была у директора гимназии №6 Ирины Путинцевой. Она получала 183 тысячи рублей в месяц.

Директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко занял второе место по уровню месячных выплат. Его средняя зарплата — 146 тысяч рублей. Следом за ним в рейтинге идёт руководитель лицея № 22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева. Она получала 145 тысяч.

132 тысячи рублей в месяц в прошлом году зарабатывала бывший директор Центра образования № 82 «Развитие» Елена Минаева, а 131 тысячу рублей — директор лицея № 130 имени академика Лаврентьева в Академгородке Сергей Сопочкин.

Напомним, что Новосибирск оказался в десятке крупных городов России, где учителям предлагают самые высокие зарплаты.