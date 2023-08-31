В Новосибирске спасают попавшую под колёса таксу

Попавшую под колёса таксу по кличке Карат спасают в Новосибирске.

В Новосибирске спасают таксу по кличке Карат, попавшую под колёса на повороте с улицы Немировича-Данченко на Станиславского. Пёс перебегал дорогу по пешеходному переходу, однако автомобилисты не заметили животное. Об этом сообщили в «АиФ-Новосибирск».

«Самец таксы среднего возраста и, судя по намеку на ошейник, такой же минимальной степени ответственности когда-то приютивших его... Как оказался на дороге — испуг, самовыгул, дезориентирован — беда пришла сразу», — пояснили в НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово.

Карату помогли прохожие. Они моментально подобрали пса и отвезли его в больницу. После этого свидетели происшествия связались с волонтёрами и передали животное в клинику «Вега». Оказалось, что у Карата сломан тазобедренный сустав и оскольчатый двухсторонний перелом подвздошной кости.

Сейчас Карат находится на стабилизации состояния в клинике и ждёт сложную операцию. На её проведение необходимо собрать 40 тысяч рублей.

Пожертвовать средства на операцию можно по реквизитам:

Сбербанк — 4276 4413 9606 9986;

Альфа-банк — 2200 1513 1482 4017;

Тинькоф — 2200 7004 2550 6838.

Карты привязаны к телефону 8-913-909-96-90 на имя Батуевой Анастасии Петровны, подключен СБП.

Яндекс Кошелёк — 10017369837366.

Ранее в Новосибирске искали дом для годовалого пса Фили. Он дважды оказывался на улице и пострадал в драке с бродячими собаками.