В Новосибирске таксисты пожаловались на платный заезд в аэропорт Толмачёво

В Новосибирске таксистам приходится нарушать правила ПДД после нововведения о повторном заезде в аэропорт Толмачёво. Сиб.фм разбирался, на что повлияли изменения, и как на них отреагировали водители.

В Новосибирске таксисты пожаловались на новую схему парковки в Толмачёво — при повторном заезде на территорию аэровокзала нужно заплатить 400 рублей. Корреспондент Сиб.фм побывал в аэропорту и выяснил, почему пассажирам приходится идти до шлагбаумов, чтобы уехать на такси.

Таксисты, работающие на агрегатор, поделились, что с нововведением им приходится нарушать правила ПДД и останавливаться в неположенном месте под камерами, чтобы дождаться пассажиров. Несанкционированная парковка появилась на выезде из аэровокзала.





Ситуация связана с новыми правилами в Толмачёво.

«Повторный въезд в течение двух часов тарифицируется с первой минуты», — говорится на сайте.

Иными словами, водитель может заехать бесплатно на 15-минутную парковку раз в два часа. Если он попытается заехать повторно, то на выезде потребуют заплатить 400 рублей. По словам таксистов, такая схема появилась совсем недавно, две недели назад.

«Если я высажу пассажира, а потом уеду с территории аэропорта, то другого клиента я уже не смогу там забрать в течение двух часов, так как на выезде будут требовать 400 рублей», — пожаловался собеседник Сиб.фм.

Из-за новой системы водители стали работать по-другому. Клиента, которого везут в аэропорт из города, высаживают на территории воздушной гавани, а другого ожидают за шлагбаумами, либо наоборот. Данная ситуация стала провоцировать конфликты между клиентами и водителями.





«Некоторым клиентам не объяснишь, почему я не могу подъехать прямо ко входу аэропорта. Им говоришь, что заезд платный, а они не верят, начинают ругаться. Я спрашиваю их: "вы готовы заплатить 400 рублей дополнительно?" На этом разговор заканчивается», — поделился таксист.

Другой мужчина рассказал, что помимо новой системы, за аэропортом тоже негде ожидать пассажиров, так как вдоль дороги знаки, запрещающие остановку.





«Мне уже штраф 1500 рублей прилетел, из-за того, что стоял под знаком, так там еще и камера была. Вот и сфотографировала. Теперь пытаюсь не ездить в аэропорт, либо надеюсь, что в течение 15 минут сядет другой пассажир и я уеду», — сетует собеседник.

Есть и те, кто адаптировался к новым правилам. Речь идёт о таксистах, работающих на себя — из отличительных знаков у них только оранжевая шашка такси на автомобиле. Один из таких предпринимателей рассказал, что заезжает в аэропорт и ожидает клиента в течение часа, а сумму, которую он заплатит за стоянку, возьмет с клиента.





«Больше часа не стою. На выезде плачу 400 рублей, которые закладываю в стоимость поездки. Например, до Ж/Д вокзала я возьму с клиента больше тысячи рублей», — объяснил водитель.

Кроме этого, есть и предприимчивые таксисты, которые «бесплатно» могут заезжать по несколько раз на территорию аэропорта. Они покупают магниты с цифрами и крепят их на госзнак перед заездом, таким образом система фотографирует совсем другую комбинацию цифр и бесплатно выпускает с территории.





«Есть такие, да. Раньше просто бумажку клали, но сейчас это вроде не работает, а вот с цифрами получается, но таких очень мало, так как на выезде охрана стоит, которая может заметить. Я думаю, вечером таких заметить можно. Сейчас их нет», — предположил один из таксистов в разговоре с Сиб.фм.

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