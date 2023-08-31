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общество

В Новосибирске установят комплексы фиксации нарушений ПДД за 15,7 млн рублей

Изображение от wirestock на Freepik

На правом берегу Новосибирска появятся новые дорожные камеры.

На сайте госзакупок объявили аукцион на покупку двух комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые установят на правом берегу Новосибирска. Подать заявки можно до 7 сентября, победителя объявят 11 сентября. Начальная цена контракта составляет 15,7 млн рублей.

Первый комплекс разместят на пересечении улиц Писарева и Советской. Со стороны Советской, Нарымской и улицы 1905 года камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию. В комплекс будут входить три обзорные камеры, три видеодатчика, три системы бесперебойного питания, три системы инфракрасной подсветки и один контроллер для определения сигнала светофора.

Второй комплекс разместят возле дома по адресу Железнодорожная, 15. Со стороны Советской камера будет фиксировать превышение скорости. В комплекс должны входить один видеодатчик, одна система электроснабжения и бесперебойного питания и одна система инфракрасной подсветки.

Будущий подрядчик должен будет поставить оба комплекса до 28 февраля 2024 года.

Напомним, в середине августа в Новосибирске объявили аукцион на поставку дорожных камер за 26 млн рублей.

#дороги #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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