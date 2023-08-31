В Новосибирске установят комплексы фиксации нарушений ПДД за 15,7 млн рублей

На правом берегу Новосибирска появятся новые дорожные камеры.

На сайте госзакупок объявили аукцион на покупку двух комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые установят на правом берегу Новосибирска. Подать заявки можно до 7 сентября, победителя объявят 11 сентября. Начальная цена контракта составляет 15,7 млн рублей.

Первый комплекс разместят на пересечении улиц Писарева и Советской. Со стороны Советской, Нарымской и улицы 1905 года камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию. В комплекс будут входить три обзорные камеры, три видеодатчика, три системы бесперебойного питания, три системы инфракрасной подсветки и один контроллер для определения сигнала светофора.

Второй комплекс разместят возле дома по адресу Железнодорожная, 15. Со стороны Советской камера будет фиксировать превышение скорости. В комплекс должны входить один видеодатчик, одна система электроснабжения и бесперебойного питания и одна система инфракрасной подсветки.

Будущий подрядчик должен будет поставить оба комплекса до 28 февраля 2024 года.

Напомним, в середине августа в Новосибирске объявили аукцион на поставку дорожных камер за 26 млн рублей.