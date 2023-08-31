В Новосибирске в прямом эфире зажгут подсветку на телебашне высотой 200 метров

1 сентября в Новосибирске в прямом эфире включат подсветку на самом высоком сооружении – телевизионной телебашне.

Зрелищное событие должно произойти 1 сентября в 21.00. Его покажут по местным каналам, а также трансляцию запустят в соцсетях. Освещать событие будут каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Сибирь 24».

«На конструкции размещены 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров», — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, тестовый запуск световой инсталляции прошёл ещё 18 августа. Подсветка будет размещена на высоте 200 метров, поэтому зрелище можно будет наблюдать практически из любого конца левобережья Новосибирска.

Динамическую архитектурную подсветку создают светодиодные ленты, прожекторы и 8-метровый экран. Лампы подсветки способны менять цвета в зависимости от заданной программы. Планируется, что в дальнейшем иллюминация на высоте станет одной из главных достопримечательностей Новосибирска.