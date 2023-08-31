В Новосибирской области в последние дни лета стартовал пик грибного сезона

В Новосибирской области уже начался пик грибного сезона.

На территории Новосибирской области дикоросы начали появляться как в лесных чащах и борах, так и в городской черте. Миколог Татьяна Бульонкова рассказала «АиФ-Новосибирск», какие грибы сейчас доступны жителям для сбора и почему в первом осеннем месяце можно собрать хороший урожай.

По словам специалиста, в августе в Новосибирскую область нагрянули дожди и прохлада, так что сложилась идеальная погода для грибов. Бульонкова подчеркнула, что в случае с цепочкой «жара-заморозки-дожди и тепло» речь идет о так называемом холодовом шоке.

Данный процесс задействуют в агротехнике для выращивания шампиньонов. Как раз этот процесс был воссоздан природой в Новосибирской области. В связи с этим можно наблюдать резкое начало плодоношения мицелия.

Миколог подчеркнула, что в настоящее время в лесах можно наткнуться почти на все виды грибов, включая научные и редкие. Она полагает, что в сентябре, если будет фиксироваться похожая погода, то урожай будет очень хорошим.

Бульонкова рассказала, что сейчас в регионе можно встретить такие грибы, как опята, опёнок армиляллярий, медовые опята, белые грибы, боровики, дождевики, маслята, волнушки, рыжики.

«Растёт основной костяк. Какое-то безумное количество подберёзовиков и подосиновиков. Даже когда идёшь по обычному лесу, с папоротником, они везде стоят. Сырых груздей в этом году больше, чем обычно. Много разных шампиньонов растёт даже в черте города. Вот так бомбануло в этот раз», — сказала миколог.

При этом специалист призвала жителей Новосибирской области обращать внимание на ядовитые грибы, избегая их. Речь идет, например, о свинушках, коровниках, желтом шампиньоне, красных мухоморах. Бульонкова добавила, что особенно много грибов в Караканском и Спиринском борах.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском нашли грибы-мутанты весом 6 килограммов.