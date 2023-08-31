В Новосибирском зоопарке родился детеныш у пары гималайских таров

Детёныш у гималайских таров появился в зоопарке Новосибирска.

В семье гималайских таров из Новосибирского зоопарка имени Шило родился детёныш. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада 31 августа.

Маленький серый козлёнок показался сотрудникам зоопарка очень шустрым. Он везде следует за мамой, а она отлично справляется с материнскими обязанностями. Тем не менее, характерные черты этого вида будут проявляться только по мере взросления.

Тары — достаточно крупные животные, которые могут достигать от 60 до 110 сантиметров в холке и весить до 100 килограммов. Их густая шерсть, с тонким подшёрстком, имеет красно-коричневый цвет и образует пышную гриву вокруг шеи, напоминающую гриву льва.

У таров есть толстые и короткие рога — они изгибаются дугой и направлены немного назад и в стороны. У самцов они могут достигать длины до 43 сантиметров, а у самок — до 35 сантиметров.

Как отмечает заведующий сектором копытных Александр Филиппов, у гималайских таров выражен половой диморфизм. На шее и плечах самцов растёт роскошная грива, а самки выглядят более скромно.

«Наши гималайские тары живут семейной группой. Появление потомства разделения группы не требует. К малышу все лояльны, но заботится о нем только мать», — поделился эксперт.

Ранее сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали о жизни крошечных приматов — тамаринов и лангуров.