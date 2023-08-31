«Я в Африке»: появилось новое видео с живым Пригожиным

В соцсетях опубликовано видео с участием главы ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Видеоролик с участием главы ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, погибшим при крушении самолёта в Тверской области, распространяется в сети. Предположительно, первоисточником стал телеграм-канал GREY ZONE, который связывают с основателем частной военной компании.

На записи Пригожин утверждает, что видео снято в один из выходных дней второй половины августа — предположительно, речь может идти о 19-20 числах месяца. Глава ЧВК заявляет, что он жив и находится в Африке. Подтверждений подлинности записи и времени, когда она была сделана, нет.

В комментариях под публикацией появилось несколько тысяч комментариев. Часть подписчиков считает, что видео можно считать доказательством того, что Пригожин на самом деле жив, а другие относятся к записи скептически, предполагая, что оно было снято за несколько дней до гибели основателя ЧВК.

Ранее, за сутки до крушения самолёта Пригожина, в сети также появилось видео, на котором глава ЧВК также утверждал, что его компания базируется в Африке и продолжает набор военных.