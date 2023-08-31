Житель Новосибирска пойдет под суд за намерение сбыть более 1 кг наркотиков

Жителя Новосибирска будут судить за попытку сбыта более 1 кг наркотиков.

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину обвиняют по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ УК РФ. Согласно версии следствия, житель Новосибирска пришел в кафе на Центральном рынке, где сбыл наркотик лицу. Полицейские сразу же задержали их обоих.

Произошло это 15 июня текущего года. В ходе личного досмотра и обыска в жилище у обвиняемого обнаружили еще более 1,1 кг наркотического вещества, после чего его изъяли. Уголовное дело направят в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске будут судить самую крупную банду сутенёров за 10 лет.