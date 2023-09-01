Боец СВО из Новосибирской области перевёл мошенникам более миллиона рублей

Мошенники на более миллиона рублей обманули участника СВО из Новосибирской области.

Участник специальной военной операции из Карасукского района Новосибирской области перевёл мошенникам более миллиона рублей. Он планировал потратить их на автомобиль, сообщили в «Горсайте».

Военнослужащий вернулся из зоны СВО в начале 2023 года. В июне ему поступил звонок из банка: 35-летнему мужчине сказали, что проводится подозрительная операция с его счётом и оформляется крупный кредит. Бойцу предложили снять все деньги и перевести их на безопасный счёт. Он согласился.

Эти деньги военнослужащий получил за участие в СВО. За это время у него накопился один миллион 130 тысяч рублей.

Обман раскрылся только спустя некоторое время. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Как отметила начальник следственного отдела МО МВД России «Карасукский» Наталья Бендер, мужчина боец разговаривал по телефону с мошенником примерно четыре часа.

«За этот период мужчина снял личные накопления и перевёл их на счета посторонних лиц. Его пытался остановить работник банка, который объяснил, что эти действия похожи на мошеннические, но карасучанин проигнорировал», — объяснила Наталья Бендер.

На вопрос о возвращении денежных средств полиция ответила неоднозначно. По их словам, установить личность мошенников получается редко. Мужчина подытожил: на свою мечту заработает ещё.

Напомним, что многодетная мать из районного посёлка Сузун Новосибирской области Светлана Гец добилась возвращения сына с СВО в отпуск спустя год.