Мать участника СВО из Новосибирской области почти год добивалась отпуска для сына

Многодетная мать из районного посёлка Сузун Новосибирской области Светлана Гец добилась возвращения сына с СВО в отпуск спустя год.

История семьи Светланы Гец из Сузуна стала достоянием общественности в этом году. Осенью 2022-го на СВО ушли сразу двое сыновей – 31-летнего Павла Герасимчука мобилизовали, а 28-летний Алексей Гец на спецоперацию ушёл добровольцем.

«Паша ушёл по повестке 25 октября. Его отправили в новосибирский Академгородок. Потом через несколько дней собирается Лёша. Он всю жизнь туда рвался, занимался этими военными делами. В Сузуне посещал все военные кружки: прыгал с парашютом. И вот не вытерпел и пошёл добровольцем, – рассказывает мать сыновей.

– Сначала его не брали, он работал на РЖД, путейцем, и у него стояла бронь. А он мечтал заключить контракт».

У Алексея Гец в Сузуне осталась жена и новорождённая дочь, и уже 27 октября 2022 года добровольца отправили в зону СВО. Там его батальон охранял стратегически важный объект в городе Кременная, ЛНР.

25 января этого года Алексей Гец погиб: из 10 человек, которые служили в его батальоне, в живых остался только один. 6 февраля с добровольцем прощался весь Сузун.

Мать Алексея Геца очень хотела, чтобы на похороны младшего сына отпустили старшего брата Павла. Светлана Гец писала и в ту часть, где служит мобилизованный. Ходила безутешная мать и в военную прокуратуру. Для Павла Герасимчука она просит отпуск, чтобы он вернулся хотя бы на 40 дней брата.

«Они должны были хотя бы небольшой отпуск предоставить. Он не говорил, что хочет уйти совсем», — рассказывала в марте Сиб.фм Светлана Гец.

Но Павла Герасимчука в отпуск так и не отпустили ни на похороны, ни на поминки брата. Всё это время Светлана Гец продолжала добиваться для старшего сына отпуска.

«В Луганск только сейчас пришли письма из прокуратуры, которые мы писали. Его на днях вызывали, и он мне в СМС писал, что решение пришло. В Луганске их начальники рассмотрят и вызовут ещё для уточнения,

- сообщила Сиб.фм Светлана Гец. — А после 10 сентября они должны вылететь из Луганска».

Мать с весны мечтает увидеть второго сына: его отпуск уже расписан – семья планирует съездить отдохнуть на Алтай, также Светлана Гец будет настаивать, чтобы Павла обследовали.

«Надорвали же все внутренности с таким питанием: сейчас всё просвечивать надо, проверять, ведь в каких условиях они там жили! Надо полностью обследование пройти, МРТ», — говорит обеспокоенная мать.

Светлана Гец рассказала, что мобилизованных отпускают домой по одному. Тем временем, Сузунский музей запросил данные погибшего Алексея Геца, чтобы занести его имя в электронную книгу памяти погибших на СВО.