Депутат Смолин объяснил, почему россияне выбирают нелюбимую профессию

По его мнению, ключевая проблема заключется в ЕГЭ.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему россияне выбирают нелюбимую профессию.

«Ключевая проблема называется «ЕГЭ». Когда современного выпускника спрашивают: «В какой вуз ты пойдёшь, кем ты хочешь быть?», они выстраивают свою учебную и профессиональную карьеру по принципу «на сколько сдал балов, куда хватит поступить», – заявил парламентарий.

Смолин на конкретном примере показал, как складывается такая ситуация.

«Была у меня знакомая девушка, в московский вуз поступила на менеджмент, при этом она всегда хотела заниматься менеджментом в кино и на телевидении, однако недобрала баллов, пришлось идти на менеджмент по нефти и газу. В итоге мы получаем людей, которые вуз закончили, но не по любимой специальности. И работают не по специальности», — подытожил он.

Напомним, россияне признались, что против работать вместе с родственниками.