Мэр Новосибирска Локоть поехал за женой и потерялся на «Кольце ада»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как поехал встречать жену в аэропорт и запутался в съездах развязки на площади Труда.

Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал в эфире радиостанции «Городская волна» и рассказал в эфире, как поехал встречать жену в аэропорт Толмачёво. Преодолевая «кольцо ада», градоначальник свернул не туда.

«Сейчас на развязке все меняется, и после очередного изменения движения, честно говоря, я ехал за рулем, встречал жену в Толмачево, и заблудился. Повернул не там. Пришлось с мыслями собраться и вспомнить. На автомате проскочил поворот, пришлось сделать серьезный крюк», — поделился со слушателями Анатолий Локоть.

Напомним, мэр и ранее признавал, что ситуация на площади Труда – сложная. Анатолий Локоть признавал, что окончательно победить здесь пробки можно будет только после сдачи в эксплуатацию четвёртого моста.

Также Сиб.фм рассказывал о тех мерах, которые предлагал применять дорожный эксперт Народного фронта Александр Стефанов на время строительства четвёртого моста: он считает, что штрафовать нужно самих водителей.