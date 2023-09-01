сегодня
01 сентября, 10:47
пробки
3/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 96.33 | eur 104.9
сегодня
01 сентября, 10:47
пробки
3/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 96.33 | eur 104.9
сегодня 10:17
общество

Младший сержант Сергей Трепов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Изображение от mdjaff на Freepik

Мужчину с почестями похоронили в Республике Татарстан.

17 августа в деревне Зеленая Роща Бугульминского района Республики Татарстан состоялись похороны уроженца Новосибирской области Сергея Трепова. Об этом сообщила Бугульминская газета.

Трепов родился 11 января 1990 года в деревне Кордон Северного района Новосибирской области, в соседнем селе Биаза он окончил среднюю школу. Позже проходил срочную службу в Иваново, а после остался служить по контракте в Дагестане. 28 октября 2022 года его мобилизовали.

7 августа 2023 года мужчина получил ранение в голову при выполнении боевого задания, после чего погиб. У него остались жена и ребенок.

Указом президента РФ Трепова посмертно наградили орденом Мужества, передав медаль его супруге.

Напомним, в Бердске простились с погибшим в зоне СВО Максимом Фаляховым.

#Новосибирская область #похороны
ОЦЕНИТЬ статью
0

Марина Домрачева
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в