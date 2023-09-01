Новосибирская участница шоу «Выжить в Дубае» обидела Анну Хилькевич

В очередной серии остросюжетного шоу «Выжить в Дубае», которое выходит на ТНТ, новосибирская участница Дарья Александрова поругалась со звёздной Анной Хилькевич.

В это воскресенье на ТНТ выйдет очередная серия шоу «Выжить в Дубае». Это заключительный аккорд перед финалом, в который выйдут лишь четверо. Ожесточённая борьба развернулась между Павлом Мамаевым, Сергеем Завгородневым, Татьяной Минжуренко, Анной Хилькевич и жительницей Новосибирска Дарьей Александровой.

В новом испытании участникам предстояло стать гонщиками «Формулы-1». С ветерком промчались все, кроме Павла Мамаева, который сошёл с дистанции и был за это наказан.

Скандал развернулся в женском составе команды. Дарья Александрова заявила, что победить должен человек из народа – она или Татьяна. Анну Хилькевич жительница Новосибирска считает «звездой», так как «бывших» не бывает. Этим Дарья очень обидела актрису, которая считала девушку «подругой».

«Все, что было, перечеркнуто одной фразой. Вся моя помощь, поддержка ей, советы, то, что я ее защищала – это просто ничего! Раз мы с тобой из разных миров и команд – окей, давай так жить. Я прямо расстроилась. Мы больше не будем общаться, с ней – точно!»,

- разоткровенничалась Анна Хилькевич.

Не поддержали Дарью Александрову и другие представители команды. Например, Павел Мамаев отметил, что некоторые участники готовы идти даже по головам.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал подробный рассказ новосибирской студентки о том, как она случайна оказалась на шоу в Дубае.