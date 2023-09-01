Новосибирцев могут перевести на удаленку из-за строительства моста через Обь

Работодатели Новосибирска могут отправить сотрудников работать из дома из-стройки новой переправы.

Сотрудников офисов в Новосибирске можно перевести на удаленную работу из-за строительства четвертого моста и его развязок. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в эфире радио «Городская волна» 31 августа.

При этом подчеркнул, что у него нет полномочий диктовать работодателям фортам работы, компании и учреждения должны сами решать этот вопрос.

В одних организациях перевести сотрудника на дистант легко и его работа от этого не пострадает. Другие предприятия позволить себе этого не могут. Например, Локоть привел в пример промышленные предприятия на левом берегу: они в связи с СВО работают 24 часа в сутки, поэтому уйти на удаленку не могут.

Также мэр признался, что недавно сам запутался на площади Труда и площади Энергетиков, где недавно из-за стройки переправы ввели новую схему движения в виде полукольца. Локоть сказал, что заблудился и сделал в результате серьезный крюк. Однако пообещал, что развязку достроят до конца 2024 года.

Напомним, ранее строители завершили монтаж вантовой системы нового моста в Новосибирске.