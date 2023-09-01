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общество

Онколог Копосов назвал самую опасную генетическую мутацию

Freepik, authors: Alexander Traksel

Склонность к образованию злокачественных опухолей может передаваться по наследству.

Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что склонность к образованию злокачественных опухолей может передаваться по наследству, пишет «Газета.Ru».

«Поэтому, если у близких родственников были случаи онкологических заболеваний, стоит пройти генетическое тестирование, чтобы определить есть ли у вас наследственная предрасположенность», — объяснил специалист.

Копосов подчеркнул, что защититься от рака на 100% нельзя, так как невозможно определить, что именно и в какой момент спровоцирует развитие злокачественной опухоли.

«Иногда это может случиться через поколение или даже через несколько поколений. Например, мутацию BRCA1 и BRCA2 имела бабушка, дочь и внучка. Но рак молочной железы развился только у бабушки и внучки, а у дочери нет», — резюмировал он.

Напомним, онколог Гадзиян назвал симптом рака, игнорирование которого приведет к смертиг.

#рак #врач #онколог
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Дарья Бочкун
журналист

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