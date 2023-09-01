Опубликовано видео с места обрушения крыши в кафе под Новосибирском

В Искитиме Новосибирской области частично обрушилась крыша в одном из кафе — сообщается о пострадавших.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области опубликовала кадры последствий обрушения потолка в кафе на Комсомольской улице в Искитиме, которое произошло ночью 31 августа.

Ведомство организовало проверку по факту случившегося — прокуратура оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания.

По данным экстренных служб, в результате обрушения перекрытий пострадало несколько человек, их количество уточняется. В разговоре с Сиб.фм очевидцы сообщили о трёх людях, которых увезли с места ЧП на «скорой».

Следственный комитет также начал проверку.

«Следователи и криминалисты регионального СК проводят осмотр места происшествия, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства в ночь на 1 сентября.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ребенка в детском саду Новосибирска.