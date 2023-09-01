Пенсионный возраст в России увеличат на три года в 2024 году

Со следующего года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет.

По данным Пенсионного фонда РФ, с 2008 года в России идёт процесс постепенного увеличения пенсионного возраста. В 2022 году пенсии назначались на полтора года позже старого возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В 2024 м выплаты будут назначаться на три года позже. Отметим, что в 2023-м страховую пенсию по старости могли оформить только досрочники.

В 2024 году на заслуженный отдых выйдут женщины, которые родились с января по декабрь 1966 года, то есть те, кому исполнится 58 лет. Страховую пенсию получат также мужчины, которые родились с января по декабрь 1961 года, когда им исполнится 63.

При этом женщины и мужчины, выходящие на пенсию, должны иметь стаж не менее 15 лет и 28,2 пенсионного балла. Если такого количества стажа и баллов гражданин не заработал, то он выйдет на пенсию гораздо позже. Социальная пенсия женщинам, родившимся в 1966 году, и мужчинам, родившимся в 1961 м, будет назначаться только в 2029-м.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Миронов заявил, что стране нужна новая пенсионная реформа, направленная не на увеличение, а на снижение пенсионного возраста. По его словам, многие пенсионеры не доживают до выплат.

Напомним, в Новосибирске пенсионер выиграл в лотерею 10 млн рублей и отдаст их бойцам СВО.