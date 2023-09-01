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общество

Под Новосибирском запретили продажу алкоголя в День знаний

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области в Прокудском сельсовете запретили продажу алкоголя 1 сентября.

В Прокудском сельсовете Коченевского района Новосибирской области запретили розничную продажу алкогольной продукции. Распоряжение появилось на сайте администрации сельсовета.

Продавать алкоголь запрещено на территории с. Прокудское, п. Светлый, с. Катково, д. Буньково. Данное решение было принято для обеспечения общественного порядка и предотвращения преступлений на объектах образовательной сферы в период проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

Индивидуальным предпринимателям предложено исключить реализацию всех напитков в стеклянной таре с 8:00 до 22:00.

Напомним, в Новосибирской области больше тысячи заключенных сядут за парты.

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Дамир Трубников

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