В Новосибирской области больше тысячи заключенных сядут за парты

В Новосибирской области в 2023 году за парты сядут 1 247 заключенных.

В Новосибирской области более 1,2 тысячи заключенных в возрасте до 30 лет сядут за парты. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Обучение будет организовано в каждом исправительном учреждении отдельно.

В первую очередь уроки будут проводить для несовершеннолетних заключенных. В Среднюю общеобразовательную школу ГУФСИН ходят дети, находящиеся в воспитательных колониях. А те, кто находится в следственном изоляторе, будут заниматься на месте.

Общее количество осужденных, которые сядут за парты в новом учебном году, составляет 1247 человек. Однако только заключенные до 30 лет получают образование в обязательном порядке, остальные же — по желанию.



Напомним, в Новосибирске прошёл День знаний 1 сентября.