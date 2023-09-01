Школа на Чистой Слободе в Новосибирске набрала рекордные 15 первых классов

В пяти микрорайонах Новосибирска зафиксирована острая ситуация с заполняемостью школ.

В этом году в некоторых школах Новосибирска будет от 10 до 15 первых классов. Об этом сообщил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев на пресс-конференции в ТАСС.

В 2023 года в Новосибирске будет на семь тысяч первоклассников большем, чем в предыдущей, в связи с чем в городским школам наблюдается рекордно заполняемость.

Лидером по первым классам стала школа №215 на Чистой Слободе на левом берегу Новосибирска. Там открыли 15 первых классов, в которых будут учиться 515 учеников. На данный момент уже нет ни одного свободного места в школах.

Также переполнены школа в микрорайоне Плющихинский в Октябрьском районе, Просторный, Новомарусино и Дивногорский на левом берегу. В школах в данных местам наблюдается самая острая ситуация.

По словам чиновника, у 32 школ в городе коэффициент заполняемости равен 2, еще у 26 — от 1,5 до 2. Ахметгареев, что пока с этим приростом надо просто “жить определенное” время.

В будущем в Новосибирске планируют построить шесть школ в рамках концессионных соглашений, это бы помогло убрать напряженность в отдаленных районах города.

Напомним, в Новосибирске составили рейтинг директоров школ с самой большой зарплатой.