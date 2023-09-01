Стала известна тема классного часа в школах Новосибирска

В Новосибирске назвали тему, о которой будут говорить со школьникам на классном часе.

В школах Новосибирской классный час совместят с плановыми занятиями в рамках «Разговоров о важном». Об этом сообщил atas.info со ссылкой на пресс-службу минобра региона.

С 11 сентября во всех школах Новосибирской области будут проходить традиционные классные часы, посвященные началу учебного года. Их совместят с внеурочными занятиями „Разговоры о важном“, первое из которых посвятят Дню знаний.

В этом «Разговоры о важном» будут подниматься темы исторических событий и профессиональных праздников ( День защитника Отечества, День народного единства, День конституции), даты юбилеев со дня рождения великих российских ученых и деятелей культуры (225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 190-летие со дня рождения Дмитрия Менделеева). Также будут обсуждены темы буллинга и похожих вещей.

Напомним, ранее стала известна погода на 1 сентября в Новосибирске.





