«Просят притвориться друзьями»: как таксисты Новосибирска работают после введения нового закона с 1 сентября

В Новосибирске водители рассказали, что изменилось после принятия нового закона о такси.

В России с 1 сентября вступил новый закон о такси. Ранее для работы в такси водителю нужен был автомобиль и смартфон, но после принятия правил агрегаторы такси перестанут быть просто посредниками между клиентом и водителем — они займут роль полноценных участников процесса. Теперь им необходимо будет организовать региональное представительство, если компания выводит на работу более 4000 автомобилей в сутки, а также создать реестр перевозчиков, в который каждая служба заказа должна будет внести всех таксистов, работающих на нее.





Другими словами, желающему человеку работать в такси на своем автомобиле нужно будет зарегистрироваться в реестре перевозчиков, таксистов и рабочих автомобилей.

Самозанятые водители смогут сами получить разрешение на работу в такси, подав заявку в МФЦ или через «Госуслуги». Для этого им нужно будет предоставить медсправку об отсутствии противопоказаний, права со стажем от трех лет и заключенный договор с агрегатором. Также водителю потребуется новая страховка, которая разрешает перевозить людей, однако она гораздо дороже, чем обычная.

Кроме этого, водитель не должен иметь судимость за насильственные преступления (убийство, изнасилование, грабеж, разбой и т.п).





На автомобиле, работающему в такси, по закону нужно иметь соответствующий рисунок шашек и оранжевый фонарь на крыше.

Работать больше 12 часов в сутки теперь запрещено. Если таксист работает пять дней, то рабочее время не может превышать восьми часов. Помимо этого, водитель обязан пройти тест на знание главных улиц, остановок и пунктов назначения в городе, но в законе не прописано, где и кто должен принимать экзамен.





Корреспондент Сиб.фм связался с таксистом, работающему напрямую с агрегатором. По его словам, большинство водителей сейчас работают на таксопарки, которые дают автомобили в аренду.

«Если человек работает на таксопарк, то всю ответственность за оформление и документы несет парк. Иными словами, человек устраивается на работу и за него все оформляют. А вот если таксист работает на прямую с агрегатором, то ему придется выполнять все требования закона», — сказал Максим.

Собеседник добавил, что не все таксопарки пока могут дать полный пакет документов водителю, однако он предположил, что в скором времени все подстроятся.

«В городе уже есть таксопарки, которые полностью выполнили все требования. Водителю нужно с ними просто заключить договор и работать. За пассажира ответственность несёт контора», — объяснил он.





Он также поделился, что в Новосибирске водители, которые пока не оформили самозанятость или ИП, выстроили временную схему — они просят пассажиров говорить, что они друзья или знакомые в случае остановки сотрудниками ДПС.

«Знакомые таксисты мне сказали, что пассажиров просят притвориться друзьями, если их остановят. Пока все лояльно к этому относятся и в случае чего подыграют. А иначе как? Тогда у водителя могут аж машину забрать, если у него нет разрешения на перевозку», — поделился он.

Таксист предположил, что рейдов от ГИБДД как в Москве или в Санкт-Петербурге в Новосибирске не будет.

«В Москве и Санкт-Петербурге сферу такси сильно контролируют. Там сотрудники рейды устраивают часто, но я не думаю, что они будут у нас такие. У нас сотрудники более лояльны, я думаю. Все кормят свои семьи и забирать автомобиль у работяги они не станут, максимум штраф оформят», — рассуждает Максим.

Другие же таксисты поделились, что пока не заметили изменений.

«Я пришел в офис таксопарка, они мне показали, как самозанятость оформить, и все. Сказали: "иди работай". Я, как катался по приложению, так и продолжаю. Сегодня уже выполнил 10 заказов», — рассказал водитель.

Таксопарки пока не крепят данные о перевозчике и конторе в автомобиле, как требует закон. Пока неизвестно, будут ли соблюдаться все новые правила, а также неизвестно, как нововведения скажутся на ценах.

«С ценами и с потоком пассажиров пока все тоже самое. Сегодня очень много заказов», — подытожил мужчина.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске таксисты пожаловались на платный заезд в аэропорт Толмачёво.