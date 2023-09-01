Цыганские дети устроили охоту на школьницу в Новосибирске

Жители левобережья Новосибирска пожаловались на агрессивных детей, которые напали на местную школьницу.

В Новосибирске школьница стала жертвой нападок со стороны цыганских детей. В социальной сети «ВКонтакте» пострадавшая опубликовала ролик в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!». На видео видно, как хулиганы бросают в нее камни и дергают ее за одежду, а также издеваются над ней, корчат рожицы и кричат.

Малолетние хулиганы также снимали штаны и показывали свои гениталии. На кадрах можно увидеть взрослых, которые не пытались остановить детей. Стоит отметить, что пару месяцев назад жители жаловались на детей мигрантов, разгуливающих по улицам с ножами и вымогающих деньги.

Напомним, в начале августа прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил Хилокский микрорайон в Ленинском районе Новосибирска, чтобы отчитаться перед жителями о проделанной работе по декриминализации территории около Хилокского рынка.

После многочисленных обращений, общественного резонанса и внимания СМИ представители ведомств отчитались о проделанной работе по декриминализации микрорайона. Ежедневно жилмассив обходят полицейские патрули, упорядочено дорожное движение, установлены необходимые дорожные знаки о запрете парковки и камеры фото- и видеонаблюдения для фиксации нарушений. Территорию также регулярно патрулируют экипажи ГИБДД.