Тюменец сядет в тюрьму за убийство и поджог дома

Суд назначил ему 13 лет лишения свободы.

В ноябре 2022 года житель Тюмени распивал спиртные напитки вместе со своим товарищем в частном доме. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда в порыве гнева обвиняемый ударил друга не менее четырех раз табуреткой по голове, а затем взял кухонный нож и воткнул ему в шею. От полученный травм потерпевший скончался на месте, пишет Вслух.ru.

Чтобы скрыть следы, преступник поджог дом убитого. Общая сумма ущерба составила более 920 398 рублей.

Родственники погибшего обратились в Калининский районный суд. Мужчину поймали, но вину он не признал. В итоге суд назначил тюменцу 13 лет лишения свободы в колонии особого режима и выплату моральной компенсации родственникам в размере 507 328 рублей.

Напомним, жителя Новосибирской области осудили на 8 лет за убийство собутыльника табуретом.