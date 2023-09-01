В ходе СВО погиб Алексей Раевский из Новосибирской области

В зоне СВО погиб рядовой Алексей Раевский из Барабинска Новосибирской области.

В ходе проведения спецоперации погиб Алексей Раевский, проживавший в Барабинске Новосибирской области. Трагическое сообщение поступило от VN.ru.

Бойцу было 43 года. Дома у него остались мать, три сестры и три брата. Прощание с военнослужащим проходит сегодня, 1 сентября. Покоиться он будет на Южном кладбище. Алексея не стало 4 августа, когда он выполнял боевое задание.

«Хороший был парень, рано ушел, очень жаль», — отметили сибиряки.

Как ранее писал Сиб.фм, в ходе СВО погиб Марат Алиакпаров из Новосибирской области. Он жил в Куйбышевском районе. Прощание с бойцом состоялось сегодня, в пятницу. Погиб военнослужащий 14 августа нынешнего года.