В Новосибирске будут судить обвиняемого в ограблении офисов микрозаймов

Житель Новосибирска ограбил два офиса микрозаймов, находящихся на одной улице.
В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Никиты Белова, который подозревается в ограблении офисов микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По данным ведомства, 15 июня Белов пришел в ООО МКК «Авантаж» на улице Богдана Хмельницкого и, угрожая ножом, потребовал у главного специалиста отдать ему деньги. Тот передал ему 13 450 рублей.
Позже обвиняемый совершил аналогичное преступление 21 июня. Он забрал 5000 рублей в офисе филиала ООО МФК «Быстроденьги», который также находится на улице Богдана Хмельницкого.
После задержания 24 июня суд арестовал Белова.
Напомним, в Новосибирске задержали банду, грабившую ювелирные магазины.