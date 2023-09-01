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проиcшествия

В Новосибирске будут судить обвиняемого в ограблении офисов микрозаймов

Фото Сиб.фм

Житель Новосибирска ограбил два офиса микрозаймов, находящихся на одной улице.

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Никиты Белова, который подозревается в ограблении офисов микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным ведомства, 15 июня Белов пришел в ООО МКК «Авантаж» на улице Богдана Хмельницкого и, угрожая ножом, потребовал у главного специалиста отдать ему деньги. Тот передал ему 13 450 рублей.

Позже обвиняемый совершил аналогичное преступление 21 июня. Он забрал 5000 рублей в офисе филиала ООО МФК «Быстроденьги», который также находится на улице Богдана Хмельницкого.

После задержания 24 июня суд арестовал Белова.

Напомним, в Новосибирске задержали банду, грабившую ювелирные магазины.

#Новосибирск #разбой
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Марина Домрачева
Журналист

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