В Новосибирске IT-эксперт объяснил опасность подключения к Wi-Fi в общественных местах

В Новосибирске, как и в других крупных российских городах, все чаще происходят случаи мошенничества через общественный Wi-Fi.

Эксперты в сфере кибербезопасности отмечают увеличение числа обращений от физических лиц и компаний, чьи сотрудники столкнулись с мошенничеством после использования публичных сетей.

Руководитель отдела внедрения и технического сопровождения компании «Призма-С», старший преподаватель кафедры САПР СибГУТИ Антон Киселев рассказал изданию BFM-Новосибирск, что даже если доступ к бесплатному Wi-Fi в общественном месте дается после регистрации, риск доступа к личным данным, файлам, почте и т.д. третьих лиц остается. Мошенник, подключившись к той же сети, может украсть все передаваемые данные.

Эксперты советуют не использовать автоматическое подключение к общественному Wi-Fi, не работать с сервисами, требующими аутентификации, через недоверенный Wi-Fi, проверять название точек доступа и пользоваться приложениями для защиты канала связи.

Несмотря на то, что большое количество людей пользуется бесплатным Wi-Fi в общественных местах, риск стать жертвой мошенников существует. Поэтому эксперты советуют оценить возможную угрозу кражи данных или потери доступа к ним и использовать свой мобильный интернет в общественных местах, особенно при работе с финансовыми документами и другими важными данными.

Напомним, боец СВО из Новосибирской области перевёл мошенникам более миллиона рублей.