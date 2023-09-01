В Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о переменах на СВО с 15 сентября

В Новосибирске сообщили о переменах в зоне СВО к 15 сентября 2023 года.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что к середине первого осеннего месяца в зоне проведения СВО должны произойти перемены. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

По его словам, в настоящее время украинская сторона задействована в укреплении обороны Харькова. В этой связи совсем скоро могут произойти перемены. Панфёров подчеркнул, что информация точно будет известна до 15 сентября. Он также отметил, что сейчас российским военнослужащим продлевают отпуска, ведь они требуются на передовой.

«Мы планировали к концу августа привезти пса Степана, который вошёл в состав батальона «Вега», но военный, который должен был приехать с ним, нужен в зоне СВО. Пока он не может вернуться, но мы уже с нетерпением ждём возможности показать нашего главного бойца!», — добавил Панфёров.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров связал гибель Евгения Пригожина с диверсией Украины.