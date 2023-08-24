В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров связал гибель Евгения Пригожина с диверсией Украины

В ночь на 24 августа в Тверской области произошла авиакатастрофа, в ходе которой, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Впрочем, в Новосибирске командир элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров считает, что хоронить Героя России пока рано.

О крушении бизнес-джета, на борту которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, стало известно ближе к полуночи 24 августа. Известно, что борт летел из Санкт-Петербурга в Москву и имел разрешение на полет. Однако что-то пошло не по плану, и самолёт рухнул в Тверской области.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, командир батальона «Вега» Андрей Панфёров пока не спешит делать скоропалительные выводы.

«Сейчас новости смотрел, но никто не может пока однозначно сказать: он это или не он. Видите, как бывает... Что могу сказать: Герой России. Понятно, что этим летом это одно из тех лиц, о которых не переставали говорить. Я думаю, в этом случае самое лучшее дождаться официального заключения, — считает Андрей Панфёров.

– Учитывая, какие изменения сейчас происходят на линии фронта, может быть всякое: не исключена и диверсия со стороны противника, потому что группа «Вагнер» на линии соприкосновения свои обязанности выполняла: много награждённых, достойных командиров. Определённые угрозы со стороны Украины всё-таки есть».

Также комбат «Веги» считает, что однозначные выводы пока делать рано: слишком много предположений существует.

«Сейчас начнут говорить разное: слишком очевидно, если в сторону власти, то – что он был неугоден. Но на территории нашей страны работает агентура Украины, и такие действия возможны и со стороны агентуры. Можно предполагать одно, а на самом деле выйдет другое. Я могу сказать одно: погибли два Героя России. Героя России так просто не дают. Светлая память – это наши соотечественники. На этом я бы и остановился», - приходит к выводу Андрей Панфёров.

– Андрей Борисович, а вы верите, что на борту был именно Пригожин?

– Вот в том то всё и дело: Пригожиных-то много, во-первых. Во-вторых, хочу сказать: как бы не случилось так, что мы его сейчас оплакиваем, а он через два дня выйдет и скажет: «да вот же я, выполняю задачи, которые стоят перед моей организацией, что вы обо мне слёзы льёте?» И это будет анекдот. Правильно? Поэтому надо дождаться результатов экспертизы, учитывая те события, которые происходили летом. Хотя для нашей страны месяц август всегда был историческим, начиная с 1991 года...

Напомним, ранее комбат «Веги» говорил, что в ближайшее время в зоне СВО могут наблюдаться значительные изменения: ВС России будут стремиться к укреплению позиций, а возможно и продвижению вперёд.