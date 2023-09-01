В Новосибирске на новый маршрут вышли троллейбусы №29

Троллейбусы №29 вышли на новый маршрут 1 сентября в Новосибирске.

Утром 1 сентября на новый маршрут №29 в Новосибирске вышли троллейбусы «Горожанин». Они будут ездить от Просторного жилмассива до Новомарусино.

Как ранее отмечали в мэрии, ещё в июне в город привезли первые пять троллейбусов по договору лизинга. Всего в Новосибирск должны поставить 120 единиц транспортных средств.

Их планируют распределить по пяти маршрутам: № 5, 8, 13, 29, 12. Это поможет продлить маршруты в отдалённые районы без строительства тяговых подстанций и контактной сети.

Новый транспорт будет ходить по микрорайонам «Новомарусино», ТЭЦ-5, «Стрижи» и «Европейский берег».

Как ранее сообщал «Сиб.фм», с 1 сентября изменилась схема движения троллейбуса № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса»: раньше он ходил с остановки «Северо-Чемской ж/м» до «М. Площадь Карла Маркса», теперь конечные точки будут на «Улице Александра Чистякова» и на ЖК «Новомарусино».