В Новосибирске на территории фабрики «Синар» разрешили возводить многоэтажки

В Новосибирске территорию фабрики «Синар» перевели в зону застройки объектами делового и многоквартирного строительства.

В Новосибирске на территории фабрики «Синар» разрешили возводить высотные жилые здания. Соответствующее решение было принято местными властями, и земельный участок был переведен в зону застройки объектами делового и многоквартирного строительства.

Максимальное допустимое количество этажей — 30.роме того, на территории разрешено строительство детского сада на 80 воспитанников.

Ранее земельный участок, на котором расположена фабрика, относился к производственной территории. Однако два года назад начались обсуждения о возможности передачи этой территории под жилую застройку. Тогда специальная комиссия рассмотрела проект и отправила его на доработку.



Как ранее писал Сиб.фм, открытие обновленного дворового пространства прошло во дворе улицы Сибиряков-Гвардейцев 21/1.