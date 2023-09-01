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общество проиcшествия

В Новосибирске нашли тело мужчины в луже собственной крови

Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Труп мужчины в луже крови нашли на улице Петухова в Новосибирске.

Утром 1 сентября в Кировском районе Новосибирска нашли тело мужчины в луже собственной крови. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что на тротуаре улицы Петухова жители Новосибирска заметили истекающего кровью мужчину. Как отмечают свидетели, человек лежал там с семи часов утра. Очевидцы предполагают, что мужчину сбил автомобилист и скрылся.

«На место обнаружения тела мужчины, предварительно, без видимых признаков насильственной смерти в Кировском районе города Новосибирска был осуществлён выезд сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Все собранные материалы передали сотрудникам Следкома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области после ДТП с прокурором Купинского района завели уголовное дело.

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Диана Джафарова
журналист

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